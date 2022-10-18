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Rusya'daki uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Rusya'daki uçak kazasında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 15:48
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Rusya'daki uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Rusya'daki uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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Reuters'ın Tass haber ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya'daki uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından kalkan Su-34 tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalanmış, pilot motorundan alevler çıkan uçağı fırlatma koltuğu ile terk etmişti.

Uçak ise, kentin merkezinde bulunan 9 katlı bir apartmanın duvarına çarpmış ve binada yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat vermiş, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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