14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte

Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sinema oyuncusu Jim Carrey'nin de aralarında bulunduğu 100 Kanada vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:51
Takip Et

Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey de hedefte

Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Rusya'nın yönetim, iş, çevre ve kültür temsilcileri, siyasetçileri ve milletvekilleri ile uzmanlarına yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Buna yanıt olarak 100 Kanadalının yaptırım listesine alındığı ve Rusya'ya girişlerine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayınlandı.

Listede, Kanada'nın yüksek düzeyli memurlarının yanı sıra iş insanları, aktivistler, basın ve finans kuruluşları temsilcileri yer aldı. Söz konusu yaptırım listesinde, ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey de bulunuyor.

ABD'LİLERE DE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 200 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşının da yaptırım listesine alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını 11 Kasım'da bildirmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
1
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
2
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
3
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
4
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿Ana gibi yar olmaz. İşte yaptıkları
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
5
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
6
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
7
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Bebek katili teröristler İstiklal Caddesindeki patlamada minicik kız çocuğu ile babasına kıydılar. Halk düşmanları
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Rusya'dan 100 Kanadalıya yaptırım: Jim Carrey de hedefte
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
﻿ Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.