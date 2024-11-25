Rusya’dan ABD’ye füze yanıtı: Konuşlandırmayı düşünebiliriz

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rusya’dan ABD’ye füze yanıtı: Konuşlandırmayı düşünebiliriz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin alacağı karara göre, Rusya'nın Asya'da füze konuşlandırma olasılığını düşünebileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Asya'da füze konuşlandırmayı göz önünde bulundurması halinde, Rusya'nın da Asya'da kısa ve orta menzilli füze konuşlandırma olasılığını ele alabileceğini belirtti.

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Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın kullandığı "Oreşnik" tipi füzelerin Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'na (Yeni START) tabi olmadığını ve bu tip füzeyi konuşlandırmada herhangi bir uluslararası kısıtlama olmadığını kaydederek, Rusya'nın Yeni START'a sadık kalacağını ifade etti.

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