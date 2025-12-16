En büyük tehdidi Avrupa Birliği’nin eylemlerinin oluşturduğunu vurgulayan Lavrov, "Avrupa, hastalarına teşhis koymakta zorlanan ve bunun yerine semptomları, olsa olsa kısa süreliğine hafifletmek için rastgele ilaçlar ya da karışımlar reçete etmeyi tercih eden başarısız bir doktora benziyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran basınına verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut uluslararası gelişmeler hatırlatılan Lavrov, "Sizce dünya artan bir kaosa mı sürükleniyor, yoksa geleceğe dönük yeni bir dünya düzeni mi şekilleniyor? Rusya BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi sıfatıyla kendi rolünü nasıl görüyor?" sorusuna, "Ben, tek ve muhtemelen en büyük tehdidin Avrupa Birliği’nin, daha doğrusu Brüksel’de iktidarı gasbeden ve ulusal hükümetleri kendi halklarının çıkarlarını görmezden gelmeye zorlayan elitlerin eylemleri olduğunu vurgulamak isterim" yanıtını verdi. Bu elitlerin ulusal hükümetlere boyun eğdirme ve halklarının çıkarlarını görmezden gelme konusunda baskı yaptığını savunan Lavrov, "Ne yazık ki Avrupa bugün herkese kendi şartlarını ve isteklerini dayatmaya çalışıyor; bunlar da Ukrayna kriziyle bağlantılı görünüyor. Avrupa bu krizi kendini kanıtlamak, ABD ve adil bir çözüme ulaşmak isteyen herkesi engellemek için kullanıyor" şeklinde konuştu.

"AVRUPA UKRAYNA ÜZERİNDEN BİZE KARŞI SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

En üzücü ve en tehlikeli olan şeylerden birinin de Nazizm’in teori ve uygulamalarının

Avrupa’da yeniden canlandırılması olduğunu ifade eden Lavrov, "Bugün Avrupa ve yakın zamana kadar ABD’deki Joe Biden yönetimi aynı şeyi yapmaya çalışıyor: Tüm Avrupa ülkelerini bir araya getirmek, Ukrayna’yı para ve silahla donatmak ve ona bir Nazi bayrağı vermek. Aslında buna gerek yoktu; çünkü 2014’teki darbe sonucu iktidara gelen rejim Nazi bayrağını zaten kendisi benimsedi. Avrupa şimdi Ukraynalılar üzerinden, Nazi bayrağı altında, Avrupa parasıyla, eğitmenleriyle ve Batı’nın tüm istihbarat ve keşif verileriyle bize karşı bir savaş yürütüyor; Ukrayna’ya giderek daha modern silahlar sevk ediliyor" eleştirisinde bulundu.

LAVROV’DAN ALMANYA’YA ‘NAZİ’ ELEŞTİRİSİ

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Almanya’nın Avrupa’nın "başlıca askeri gücü" olmayı hedeflediğini açıkladığını hatırlatan Lavrov, "Ülkesinin en son Avrupa’nın başlıca askeri gücü olduğu dönem, Nazi sloganları altında, Hitler Almanyası’nın çevresindeki tüm ulusları fethetmeyi amaçladığı dönemdi. Slavlar ve Yahudiler ya köleleştirilecek ya da toplama kamplarında yakılarak yok edilecek ‘harcanabilir malzeme’ olarak görülüyordu" dedi.

"ABD, AVRUPA’YA YERİNİ HATIRLATMAK İSTİYOR"

ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne de değinen Lavrov, "Bu stratejinin ana amaçlarından biri, Avrupa’ya yerini hatırlatmak ve onlarca yıldır ABD’deki demokrat yönetimlerle birlikte, övündükleri liberal yaklaşımları dünyaya dayatmalarını engellemektir" yorumunu yaptı. ABD’nin Avrupa’ya "kendi işine bak" ve "ABD’yi kendi sorumsuz oyunlarına dâhil etme" mesajını verdiğini savunan Lavrov, "ABD ulusal güvenlik stratejisi Avrupa’ya şunu söylüyor: Kendi işinize bakın ve ABD’nin planlarınızı sürekli destekleyeceğini sanmayın. Bizim Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere daha önemli meselelerimiz var" şeklinde konuştu.

LAVROV’DAN BATI’YA HIRSIZLIK SUÇLAMASI

Lukoil ve Rosneft gibi Rus şirketlerini hedef alan yaptırıları da eleştiren Lavrov, "Bunu rakipleri kirli yöntemlerle bastırma isteğinden başka bir şey olarak göremiyorum. Bu da ABD dâhil Batı’nın hâkimiyetini sürdürmek için her zaman yeterli güce sahip olmadığını ve bu nedenle kirli, antidemokratik ve piyasa karşıtı yöntemlere başvurduğunu gösteriyor" dedi.

Bazı Batı ülkelerinin genetiğinde hırsızlık alışkanlığının olduğunu savunan Lavrov, "Dondurulmuş Rus varlıkları bunun örneğidir. Bu arada İran varlıkları da, Venezuela ve diğer birçok ülkenin varlıkları gibi kısmen dondurulmuştur. Batılı ‘meslektaşlarımızın’ birçoğunda bu çalma dürtüsünün genetik olduğu anlaşılıyor" yorumunu yaptı.

"DÜNYA DÜZENİ ÇOK AĞIR BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

Yaşanan tüm gelişmelerin Orta Doğu’daki çatışmalar, Filistin devletinin kurulması ve İran’ın nükleer programı gibi konulara yaklaşımda da belirleyici olmaya başladığına dikkat çeken Lavrov, "İran nükleer programı etrafında geçen yıl yaşanan gelişmeler, Avrupalıların tamamen gayrimeşru eylemleri ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın çöküşünden İran’ı sorumlu tutma girişimleri dünya düzeninin çok ağır sınavlardan geçtiğini teyit etmektedir" dedi. Batı’nın özellikle de Avrupalılar’ın İran’ı Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na uymamakla suçladığını hatırlatan Lavrov, "Oysa İran’ın anlaşmaya uyumu o kadar açıktı ki; Batı bazı kurnazca planlar uydurmak zorunda kaldı. İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulması kararının hileyle geçirilmesi dünya diplomasisi adına bir utançtır. Dürüst diplomatlar böyle davranmaz; bunu dolandırıcılar ve hırsızlar yapar" diye konuştu.

"AVRUPA BİZİMLE İLETİŞİM KURMAK İSTEMİYOR"

Lavrov, "Günümüzde ABD, İsrail ve Batı, İran üzerinde azami baskı uygulamak üzere birlikte hareket ediyor. Rusya, bu azami baskı politikasına karşı hangi yaklaşımları benimsiyor?" sorusuna üzerine, "İran ile ile birlikte çalışıyoruz. ABD yönetimiyle iletişim kanallarımız mevcut. Avrupa ise bizimle iletişim kurmak istemiyor; büyüklük hezeyanları içindeler. Bu onların tercihi. Bu tür Avrupalı liderlerle konuşacak fazla bir şeyimiz yok. Ancak İran etrafındaki mevcut durumun normalleştirilmesine yönelik yaklaşımlarımızı Amerikalılara aktarıyoruz" şeklinde konuştu. İran ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik sürece katkı sağlamaya hazır olduklarının altını çizen Lavrov, "Biz, İran’ın UAEA ile işbirliğini teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu iş birliği dürüst olmalı ve İran İslam Cumhuriyeti için adil olan ilkeler temelinde yürütülmelidir" dedi.

"ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİNİ ELE ALMAMIZ GEREKİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeyi amaçlayan barış planı ve bu kapsamda yürütülen müzakerelere de değinen Lavrov, "Devam eden bir müzakere süreci var. Bizim tutumumuz nettir. Çatışmanın temel nedenlerini ele almamız gerekiyor. Bu nedenler, Rusya Federasyonu’nun karşı karşıya olduğu tehditlerden oluşmaktadır. Bu tehditler, NATO’nun sınırlarımıza doğru doğuya genişlemesinden, Ukrayna’nın ittifaka dâhil edilme çabalarından ve kolektif ve karşılıklı güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesine ilişkin önerilerimizi tartışmayı reddetmelerinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer tehdit ise, yüzyıllar boyunca Rusların yaşadığı, Rus kültürü ve tarihine sahip olan ancak Ukrayna’nın parçası hâline gelen topraklarda Rus olan her şeyin ortadan kaldırılmasıdır" diye konuştu.

"ABD’NİN TUTUMU BAZI UMUTLARA YOL AÇTI"

Ukrayna krizinin çözümü için savaşa yol açan temel nedenleri anlamanın gerekli olduğunu belirten Lavrov, "ABD’nin bunu anlamış olması olumlu bir gelişmedir. Ukrayna’nın NATO’ya katılamayacağını ve Rusların yüzyıllardır yaşadığı toprakların Rusya’ya ait olması gerektiğini; ayrıca Rus dilinin, kültürünün ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin haklarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini açıkça ifade ettiler" şeklinde konuştu. Buna rağmen Avrupa’nın tutumunu eleştiren Lavrov, "Avrupa, hastalarına teşhis koymakta zorlanan ve bunun yerine semptomları, olsa olsa kısa süreliğine hafifletmek için rastgele ilaçlar ya da karışımlar reçete etmeyi tercih eden başarısız bir doktora benziyor. Bu Avrupalı ‘doktorlar’ bir teşhis koymaya yanaşmıyor" yorumunu yaptı. ABD’nin sorunun kalbine inmeye çalışmasının olumlu olduğunu yineleyen Lavrov, "Amerikalılarla yapılan son görüşmeler, tutumumuzu daha derinlemesine anladıklarına dair bazı umutlara yol açtı. Ukrayna’yı yeniden silahlandırmak için bir kez daha geçici bir ateşkes sağlamak yerine, bu çatışmaya güvenilir ve kalıcı bir çözüm bulmak için ne yapılması gerektiğini anlamaya başlıyorlar. Bu, devam eden bir süreç. Amerikalıların Ukraynalılarla yaptıkları görüşmelere ilişkin geri bildirimlerini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.