Rusya’dan ABD’ye tehdit

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'ya "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandırma kararını Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Ryabkov, ABD'nin nükleer füze kapasitesini artırma adımlarına cevaben çeşitli senaryolara hazırlıklı olacaklarını belirterek, "Olumsuz durumlar da dahil olmak üzere her seçeneği göz önünde bulundurmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füzeler yerleştirme kararına yanıt olarak Rusya'nın bazı bölgelere nükleer başlıklı füzeler konuşlandırıp konuşlandırmayacağına ilişkin bir soruya da Ryabkov, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ryabkov, NATO ülkelerinin kapasitesini dikkate alarak hangi silahın, nerede ve ne zaman konuşlandırılacağına dair karar vereceklerini belirtirken, "Bu, kimseye yönelik bir tehdit değildir. Değişen zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermenin yoludur, maliyet açısından da en uygun seçeneği bulmaktır." diye konuştu.

Ryabkov ayrıca, Batılı ülkelerin çeşitli bahanelerle gerginliği artırdığını vurgulayarak, "Bu durum üzücü olsa da, Rusya'nın hava savunma bölgesi de dahil olmak üzere sınırlarının güvenliğini sağlama görevi bizi durdurmayacak." ifadesini kullandı.

ABD ve Almanya'nın 10 Temmuz'da yaptığı ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin deniz güvenliği stratejisine ilişkin kararnamesi hakkında yaptığı açıklamada, NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırma stratejisinin Rusya için tehdit oluşturduğunu belirtti. Peskov ayrıca, Avrupa Birliği'nin savunma birliği haline gelme niyetinin Avrupa'nın askerileşmesine ve gerilimi artırmasına yönelik bir adım olduğunu vurguladı.