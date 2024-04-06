Rusya'dan açıklama. Moskova saldırısının sponsoru Macron

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin Telegram üzerinden açıklamalarda bulundu.

Konsere düzenlenen terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır" sözlerini sarf etti.

"Saldırının gerçek yapımcılarının Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen IŞİD'in gölgesinde saklandığını" öne süren Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu söyledi.

"AFFEDİLEMEZ BİR DURUM"

Dmitriy Medvedev , "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar bir durum. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır" açıklamasında bulundu.

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı bir terör saldırısı yapılmıştı. Sosyal medyadaki yayılan görüntülerde , saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları gözlenmişti.

Terör saldırısında 144 kişi yaşamını yitirmiş, saldırıya ilişkin şimdiye dek 11 kişi tutuklanmıştı.