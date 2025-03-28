Rusya'dan açıklama: Son bir haftada 4 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 22-28 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim merkezi, askeri havaalanı altyapısı, yönetim merkezleri, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezlerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisine yer verilerek "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mirnoye ve Sribnoye, Harkiv bölgesinde Krasnoye Pervoye, Zaporijya bölgesinde de Malıye Şçerbaki yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 48 bin 879 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 554 tank ve zırhlı araç, 1532 çok namlulu roketatar, 23 bini aşkın obüs ve havan topu ile 33 bin 475 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.