Rusya’dan büyük taarruz sinyali: 111.000 asker konuşlandırıldı

Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk bölgesinin kritik ulaşım merkezi Pokrovsk kentinde, Rusya'nın yeni bir büyük askeri operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair işaretler güçleniyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nin "Kyiv Independent" gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya bu bölgeye 111 bin asker konuşlandırmış durumda. Uluslararası medya kuruluşu CNN de Pokrovsk çevresinin, 1200 kilometreden uzun cephe hattının "en sıcak bölgesi" olduğunu aktarıyor.

Bölgede aylardır şiddetli çatışmalar yaşanırken, Ukrayna güçleri savunma hatlarını korumaya çalışıyor. Ancak Rusya'nın hem asker sayısı hem de teçhizat açısından üstünlüğü dikkat çekiyor. General Sırskiy, Rusya'nın Pokrovsk'un ötesine, komşu Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Moskova'nın amacının sadece toprak kazanmak değil, aynı zamanda sembolik ve psikolojik bir etki yaratmak olduğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemdeki açıklamaları da bu yönde.

DİPLOMATİK HAMLELER VE CEPHEDEKİ GERÇEKLİK

Askeri uzmanlar, Pokrovsk'un iyi yol ve demiryolu bağlantıları nedeniyle özellikle önemli olduğunu vurguluyor. Bu lojistik aksların kesilmesi, Ukrayna ordusunun ikmalini ciddi şekilde aksatabilir ve savunma kabiliyetini tehlikeye atabilir. Öte yandan, Putin'in diplomasi sahnesindeki tutumu da eleştirilere yol açıyor. Kremlin lideri son olarak Kiev ile yeni bir müzakere turuna "hazır" olduklarını belirtse de, gözlemciler bunu dikkat dağıtma manevrası olarak değerlendiriyor. Daha önceki görüşmelerde Putin'in kendisi hiç yer almamış, hep ikinci kademe temsilcilerini göndermişti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Putin'in müzakere niyetine şüpheyle yaklaştığını belirterek, "Kremlin'deki bu emperyalist müzakere istemiyor, barış istemiyor" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna şehirlerine yönelik gece saldırıları devam ediyor. Son olarak cumartesi gecesi Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında bir çift hayatını kaybederken, ikisi çocuk dört kişi yaralandı. Putin'in barış görüşmelerinden bahsettiği bir dönemde, cephedeki ve şehirlerdeki gerçeklik bambaşka bir tablo çiziyor. Pokrovsk, yakında Rusya'nın yeni büyük saldırısının odak noktası haline gelebilir.