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Rusya’dan büyük tehdit. ABD ticari uyduları meşru hedef olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilisi Konstantin Vorontsov, ABD'nin ticari uydularının Ukrayna'daki çatışmanın bir parçası olarak konuşlandırılması durumunda saldırı için meşru hedefler haline gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:55
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Rusya’dan büyük tehdit. ABD ticari uyduları meşru hedef olabilir

Rusya’dan büyük tehdit. ABD ticari uyduları meşru hedef olabilir
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Rusya savaşı uzaya mı taşınıyor. Ticari uyduların hedef olabileceği açıklandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrol Dairesi Müdür Yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD ticari uydularına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD ticari uydularının Ukrayna'daki çatışmanın bir parçası olarak konuşlandırılması durumunda saldırı için meşru hedefler haline gelebileceğini belirten Vorontsov, "Ukrayna'daki gelişmeler sırasında ortaya çıkan son derece tehlikeli eğilime özellikle dikkat çekmek istiyorum. ABD ve müttefikleri tarafından ticari olanlar da dahil olmak üzere dış uzay sivil girişimlerin ve tesislerin, çatışmalarda kullanılmasını dikkatle takip ediyoruz. Sivil altyapılar bir misilleme saldırısı için meşru hedefler olabilir. Batı'nın eylemleri, sivil alan faaliyetlerinin istikrarını makul olmayan bir şekilde tehlikeye atıyor" dedi.


Vorontsov ayrıca Batılı ülkelerin bu faaliyetlerinin barışçıl uzay faaliyetlerine zarar verdiğini belirterek, "Batı'nın eylemleri sonucunda barışçıl uzay faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin yanı sıra başta gelişmekte olan ülkelerdeki insanların refahı ve sosyoekonomik süreçlerin sürdürülebilirliği gereksiz risklerle karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu.

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