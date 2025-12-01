Geçtiğimiz hafta Karadeniz’de Türkiye kıyılarından sırasıyla 28 ve 35 mil açıkta seyreden iki Rus tankerinde patlamalar meydana gelmiş, Türk Denizcilik İdaresi, Gambiya bayraklı Kairos tankerinde alevlenmenin dış etkilerden kaynaklandığını açıklamıştı. Gemideki 25 mürettebat ise başarılı şekilde tahliye edilmişti.

İlk patlamanın hemen ardından 35 mil açıkta seyreden Virat tankerinden de saldırı ihbarı gelmişti. Gemide bulunan 20 mürettebat gemiyi terk etmeyeceklerini bildirmişti.

Karadeniz'de Türkiye'nin yetki alanındaki sularda iki tankere düzenlenen saldırıları Ukrayna üstlenmiş, insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırıların görüntüleri de paylaşılmıştı.

'TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE YAPILMIŞ BİR HAMLE'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan saldırıları 'skandal' olarak değerlendirirken bunun sadece Rus gemilerine değil, ‘Türkiye’nin egemenliğine yapılmış bir hamle’ olduğunu savundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, tankerlerin hedef alınmasının insan hayatını, deniz taşımacılığını ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ankara, çatışmanın Karadeniz’e yayılmasını önlemek ve Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi için ilgili taraflarla temas halinde olduğunu iletti.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARIYLA YENİ SALDIRI

Cumartesi sabahı Virat tankeri, insansız deniz botlarıyla yeniden hedef alındı. Sancak tarafında hasar meydana geldi ancak yangın oluşmadı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

UKRAYNA’DAN SEA BABY OPERASYONU

Ukrayna medyası, saldırıların Ukrayna’nın 'Sea Baby' adı verilen insansız deniz araçlarıyla düzenlendiğini açıklamıştı. Ukrayna istihbaratı operasyon görüntülerini paylaşarak saldırıyı üstlendi. Sea Baby araçlarının menzilinin 1500 kilometreye çıkarıldığı ve iki tona kadar patlayıcı taşıyabildiği daha önce de aktarılmıştı.

'KARADENİZ’DEKİ SALDIRILARIN ARKASINDA AYNI GÜÇLER VAR'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Karadeniz’deki saldırıların, daha önce uzlaşma süreçlerini engelleyen güçlerin devamı olduğunu söyledi. Zakharova, saldırıların bölgedeki tırmanışı artırmayı hedeflediğini ifade etti.