Rusya'dan cephe kayıplarına sansür: Veri akışı durduruldu

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi Rosstat, 5 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla Rusya'daki ölüm oranlarına ilişkin verileri açıklamayı durdurdu. Rus muhalif yayın organı Meduza'nın haberine göre, Rosstat'ın 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait "Rusya'daki Sosyo-Ekonomik Durum" raporunda demografik veriler yer almadı. Seçim istatistikçisi Dmitry Kobak da 2025 Haziran'ının sonlarında Rosstat'ın, 2024 yılına ait erkeklerdeki aşırı ölüm oranları ve aylık ölüm tarihine göre ölüm sayılarıyla ilgili veri talebini reddettiğini bildirdi. Savaş Araştırmaları Enstitüsü ISW daha önce de Rosstat'ın, Rusya'nın devam eden demografik sorunlarını ve Rus ordusunun yüksek personel kayıplarını örtbas etmek amacıyla nüfus verilerini sakladığını belirtmişti.

PUTİN'DEN HALK DESTEĞİ ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü Moskova'daki "Zafer İçin Her Şey" forumuna katılarak, cephedeki gönüllü asker alımını artırma çabalarını sürdürdü. Halk Cephesi adlı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler koalisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Putin, örgütün Rusya'nın "yaşam ilkeleri ve değerlerini" savunma arzusundan doğan kitlesel bir hareket haline geldiğini belirtti. Putin, Rus ordusunun halktan "evrensel, ulusal destek" gördüğünü vurgulayarak, gönüllü asker alımını ve savaş için kamuoyu desteğini artırmayı hedeflediğini gösterdi.

ISW uzmanları, Putin'in Rus nüfusunun Ukrayna'da savaşan Rus kuvvetlerine sözde "daha büyük" desteğine odaklanan mesajlarının, Kremlin'in gönüllü alım sorunları ve savaşa yönelik kamuoyu desteğiyle mücadele ettiğini gösterdiğini belirtiyor. ISW, Kremlin'in gönüllü alım seviyelerini sürdürmekte zorlandığına dair işaretler gözlemlemeye devam ediyor. Putin'in iç karışıklık korkusuyla başka bir kısmi seferberlik ilan etme konusunda isteksiz olduğu ve kripto seferberlik çabalarını teşvik etmeye kararlı olduğu değerlendiriliyor.

UKRAYNA'YA HAVA SALDIRILARI VE ÇİFTE VURUŞ TAKTİKLERİ

Rus kuvvetleri, 5 Temmuz'u 6 Temmuz 2025'e bağlayan gece Ukrayna'ya bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Smolensk Oblastı'ndaki Shatalovo, Rostov Oblastı'ndaki Millerovo, Krasnodar Krayı'ndaki Primorsko-Akhtarsk ve işgal altındaki Kırım'daki Chornomorske gibi bölgelerden 157 adet Shahed tipi insansız hava aracı fırlattığını bildirdi. Ukrayna güçleri, 177 insansız hava aracını düşürdüğünü, 19'unun ise Ukrayna elektronik harp sistemleri tarafından "kaybedildiğini" veya bastırıldığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, Rus insansız hava araçlarının Harkiv, Kiev, Mykolaiv, Poltava ve Zaporijya oblastlarında sivil, enerji ve askeri altyapıyı vurduğunu bildirdi. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Rus kuvvetlerinin Poltava Oblastı, Kremenchuk'ta bir Ukraynalı askeri komiseri hedef aldığını belirtti. Bu, 30 Haziran 2025'ten bu yana üçüncü benzer saldırı oldu. Rusya'nın Ukraynalı askeri komiserlere yönelik saldırılarının, Ukrayna'nın asker toplama çabalarını engellemeyi amaçladığı düşünülüyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü Harkiv'e düzenlenen gece insansız hava aracı saldırılarında ve Herson'a yapılan sabah bombardımanının ardından Rus kuvvetlerinin Ukraynalı kurtarma ekiplerini hedef alan iki çifte vuruş gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın uzun menzilli insansız hava aracı teknolojilerinde ve saldırı taktiklerindeki son uyarlamalar, örneğin hedefe yakın insansız hava araçlarını toplayıp eş zamanlı olarak saldırma, Rusya'nın saldırıları doğru bir şekilde koordine etme ve hedeflenen noktaları vurma yeteneğini artırdı. Rusya'nın son dönemdeki gece saldırıları giderek artan sivil kayıplara yol açıyor ve Rusya'nın "çifte vuruşlar" da dahil olmak üzere kasıtlı olarak Ukraynalı sivilleri hedef aldığı, muhtemelen ilk müdahale ekiplerini öldürmeyi amaçladığı ve askeri komiserlere saldırdığı belirtiliyor.