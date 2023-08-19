Rusya’dan Çernihiv’e füze saldırısı: 5 ölü, 37 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11'i çocuk 37 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Rusya’dan Çernihiv’e füze saldırısı: 5 ölü, 37 yaralı

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Füzenin bir meydana isabet etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11’i çocuk olmak üzere 37 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada ise meydandaki tiyatro binasının çatısının yıkıldığı, çevredeki dükkanlarda hasar meydana geldiği ifade edildi.

"RUSYA'NIN BU SAVAŞI KAYBETMESİ GEREKİYOR"

İsveç'e çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir Rus füzesi şehrin tam merkezine, Çernihivimize isabet etti. Bir meydan, bir üniversite, bir tiyatro. Rusya'nın acı ve kayıp gününe dönüştürdüğü sıradan bir Cumartesi. Ölü ve yaralılar var. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Rus terörüne karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapalım. Yaşamın kazanması için Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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