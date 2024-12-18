Rusya’dan dikkat çeken Taliban adımı! Listeden çıkaracaklar

15 Ağustos 2021'de Kabil'in düşmesiyle Taliban, Afganistan yönetimine tekrar sahip olmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti. Rusya, 2021’de Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.

RESMİ TEMASLAR KURULACAK

Kabul edilen yasa tasarısına göre, terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

Rusya, 2003 yılında Taliban’ı “terör örgütü” listesine almıştı.