Rusya'dan Donetsk mesajı: Yerleşim birimini ele geçirdik

Kaynak: AA
Rusya'dan Donetsk mesajı: Yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mirolyubovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Mirolyubovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde bazı önemli yerlerin kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Mirolyubovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Kotlyarovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

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