Rusya'dan dünyayı sarsan iddia: Kiev tazminat ödememek için ölü askerlerini geri almıyor

Medvedev, bu durumun ardında Kiev'in hem gerçek kayıp sayısını gizleme korkusu hem de ölen askerlerin dul eşlerine tazminat ödemekten kaçınma amacı yattığını iddia etti.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin iki numaralı ismi olan Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kiev yönetiminin 6 bin askerinin cenazesini almaktan kaçındığını belirtti. Medvedev, suçlamasını şu sert ifadelerle dile getirdi: “Kiev’deki alçaklar ölen askerlerinin cesetlerini geri almak istemiyorlar. Bunun iki nedeni var: 6 bin kişi olduklarını kabul etmek korkutucu ve dul eşlerine ödeme yapmak istemiyorlar.”

İSTANBUL MUTABAKATINA AYKIRI KARAR

Daha önce de benzer bir durum gündeme gelmişti. İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının bir karara vardığını duyurmuştu. Medinskiy, Kiev'in askeri cenazelerin kabulünü ve esir takasını süresiz olarak ertelediğini ve bu kararın müzakerelerde varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtmişti.