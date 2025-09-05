Rusya’dan düşürülen Azerbaycan uçağı için tazminat

Rusya, Rus hava sahasında açılan ateşle Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerini başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Rusya’nın "AlfaStrakhovanie" sigorta firması tarafından AZAL’a uçağın tam sigorta karşılığı olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, uçakta bulunan 62 yolcudan 46’sının yaralanması ve yaşamını yitirmesine dair tazminat başvurularının sonuçlandırıldığı belirtilerek, bu çerçevede, 15 Rus vatandaşından 7’sine, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’ine, Kırgızistan kökenli 3 yolcunun tamamına ve Kazakistan uyruklu 6 yolcudan 1’ine ödeme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne dek yaralanan yolcular ile yaşamını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) tutarında sigorta ödemesi gerçekleştirildiği aktarılarak, mağdur olanlar ve ölenlerin yakınlarıyla tam bir mutabakata varılması için tazminat miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.