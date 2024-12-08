Rusya'dan Esad'la ilgili kritik açıklama

Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta Beşar Esad'ın en büyük destekçileri Rusya ve İran olmuştu. Bu sabah saatlerinde muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle 53 yıllık Esad rejimi son buldu. Esad'ın en büyük müttefikleri Rusya'dan gelen ilk açıklamada, "Esad ülkeden ayrıldı. Suriye'deki Rus üslerinde yüksek alarm durumu var" denildi.

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te göreve gelecek olan Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump açıklamasında "Esad'ın ülkesinden kaçtı" ifadelerini kullandı.

Trump, Truht Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu. Rusya'nın orada olmasının ilk etapta hiçbir nedeni yoktu. Ukrayna yüzünden Suriye'ye olan tüm ilgilerini kaybettiler. Ukrayna'da 600 bine yakın Rus askeri, asla başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta yaralandı veya öldü. Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda, biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve savaş başarısı yüzünden.

Aynı şekilde, Zelenskiy ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyorlar. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Hemen ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanıyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!"

ESAD’IN UÇAĞI RADARDAN KAYBOLMUŞTU

Suriye'de yıllarca binlerce sivili katleden ve milyonlarca insanı mülteci durumuna getiren Esad rejimi sona erdi. Esad'ın bir uçakla ülkeyi terk ettiği iddia edilirken, uçağın son olarak Humus semalarında sinyal verdiği ve "anormal manevralar" yaptığı bildirildi. Uçağın düşmüş olma olasılığı üzerinde duruluyordu.