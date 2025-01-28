Rusya'dan Esad'sız Suriye'ye ilk resmi ziyaret

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in bulunduğu üst düzey yetkililerden oluşan bir Rus heyeti, bugün Şam'a ziyarette bulundu. Ziyaret, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Rus yetkililerin Şam'a yaptığı ilk ziyaret oldu.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev'in aralarında yer aldığı üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet, bugün Şam'a gitti. Ziyaret, eski Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Aralık 2024'te istifa ederek ülkeyi terk etmesinden bu yana Rus yetkililerin Şam'a yaptığı ilk ziyaret oldu.