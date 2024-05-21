Rusya'dan Filistin açıklaması. "İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantıda Orta Doğu’da yaşananlar hakkında konuşan Lavrov, Filistin devletinin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Lavrov, yaptığı açıklamada, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

“AVRASYA’YI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇAIŞIYORLAR”

"ABD liderliğindeki Batı, Avrasya’nın tamamını kontrol altına almaya çalışıyor. NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, yapılarını Asya’da entegre etmeye ve bölge ülkelerini kendilerine tabi kılmaya çalışıyor" açıklamasında bulunan Lavrov, 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenecek Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendirdi ve "Batı'nın, Rusya Federasyonu'na ültimatom koymak için ülkeleri Ukrayna konulu konferansa çekme çabaları saçma" dedi.