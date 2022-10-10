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Rusya'dan flaş enerji açıklaması: Avrupa için içler acısı sonuçları olacak

Rusya'ya ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ''İçler acısı sonuçları olacak'' ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:55
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Rusya'dan flaş açıklama: Avrupa için içler acısı sonuçları olacak

Rusya'dan flaş enerji açıklaması: Avrupa için içler acısı sonuçları olacak
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Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için içler acısı sonuçlara neden o0lacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini kaydetti..

fRossiya 1 TV kanalına açıklamalarda bulunan Peskov, Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak “çılgınca para” kazandığını öne sürdü.

Kremlin Sözcüsü, "Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor. Sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak" diye konuştu.

Peskov, Amerikalıların Rus gazından "üç hatta dört" kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını söyleyerek "Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" kaydetti.

ABD GAZI RUS GAZINDAN 10 KAT DAHA PAHALI

Avrupa'da gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından bu yılın başlarında yükseldi.

Blok dışındaki AB ve Batılı ülkelerin Moskova'ya kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve kendilerini Rus enerji tedarikinden kesme kampanyası başlatmasının ardından, gaz fiyatları rekor seviyelere çıkarak kıtadaki genel enflasyonda artışa yol açtı.

Bu haftanın başlarında, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, enerji fiyatlarını düşürmek için hiçbir şey yapılmazsa, kıtanın yakında endüstriyel faaliyetlerde önemli bir azalma ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bu arada Reuters, ABD'nin şu anda AB'ye tarihte ilk kez Rusya'dan daha fazla doğal gaz sağladığını, ancak Amerikan gazının Rus tedarikinden on kat daha pahalı olduğunu açıkladı.

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