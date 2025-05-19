Rusya'dan flaş hamle: 'İstenmeyen örgüt' ilan etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan flaş hamle: 'İstenmeyen örgüt' ilan etti

Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü Ukrayna'yı savunduğu gerekçesiyle "istenmeyen örgüt" ilan etti.


Rusya Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunduğu gerekçesiyle "istenmeyen örgüt" ilan edildiği kaydedildi. Örgütün Londra'daki merkezinin "dünya genelinde Rus karşıtı projelerin hazırlandığı merkez" olarak tanımlandığı açıklamada, merkezin Ukrayna'yı savunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Bölgedeki askeri çatışmayı yoğunlaştırmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarını meşrulaştırıyor, finansmanlarının arttırılması çağrısında bulunuyor ve ülkemizin siyasi ve ekonomik izolasyonunda ısrar ediyorlar" denildi.


Uluslararası Af Örgütü'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


1961 yılında kurulan ve merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, dünya çapında insan haklarına yönelik kampanyalar yürütüyor.

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