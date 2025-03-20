Rusya'dan flaş İmamoğlu açıklaması

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Rusya'dan flaş İmamoğlu açıklaması

Rusya’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemenlik meselesidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan protestoların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi için bir sebeo olmayacağını çünkü bunun Ankara’nın iç meselesi olduğunu belirtti.

"BAŞKALARININ İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

Peskov, konuyla ilgili, "Bu bir telefon görüşmesi için bir sebep olamaz ve olmayacak. Bu, Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Ne yapmamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmadığımızı her zaman söyledik. Ve asla başkalarının iç işlerine karışmayız" dedi.

ABD DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak Türkiye’nin karar alma süreçleri hakkında değerlendirme yapılamayacağını iletmiş ve Türkiye’nin konuları kendi iç işleyişinde ele alması tavsiyesinde bulunulabileceğini belirtmişti.

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