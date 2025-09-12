Rusya'dan flaş Ukrayna kararı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ara verildiğini duyurdu.

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara verildiğini açıkladı. Avrupa ülkelerini Ukrayna’da barış çabalarını engellemekle suçlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova yönetiminin tüm engellemelere rağmen müzakere kapısını açık tuttuğunu iddia etti.

Peskov açıklamasında, Rusya’nın Avrupa için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Avrupa’da kaygıyla izlenen ortak Rusya-Belarus “Zapad” askeri tatbikatına da parmak basan Peskov, bu endişelerin 'Rusya’ya yönelik önyargı ve düşmanlık temelli duygusal tepkiler'den kaynaklandığını belirtti.

