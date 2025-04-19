Rusya'dan flaş Ukrayna kararı! Resmi açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de yapılan üst düzey güvenlik toplantısında, Ukrayna'daki tüm askeri operasyonların geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kremlin’den gerçekleştirilen açıklamaya göre, Paskalya ateşkesi 19 Nisan saat 18.00’den başlayarak 21 Nisan saat 00.00’da sona erecek.

Putin, yaptığı görüşmede Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan temas hattındaki son durum hakkında rapor aldı. Daha sonra yaptığı açıklamada, Rus tarafının insani gerekçelerle ateşkes kararı aldığını açıkladı.

"KİEV'İN SAMİMİYETİ BELLİ OLACAK"

Putin, ateşkese dair önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafında vurgu yapan Putin, "Ukrayna tarafının da aynı adımı atmasını umuyoruz" ifadelerini kullanarak Kiev yönetimini barış yönünde adım atmaya çağırdı. Ateşkese gösterilecek tepkinin, "Kiev’in barış görüşmelerine katılma isteği ve samimiyetinin gerçek ölçüsü olacağını" vurguladı.

“MÜZAKERELERE AÇIĞIZ”

Öte yandan Putin, Rusya'nın müzakerelere her zaman açık olduğunu ifade ederek, "ABD, Çin ve diğer ülkelerin Ukrayna’da adil çözüme yönelik arzularını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.