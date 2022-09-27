27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya’dan seferberlikten kaçanlara karşı sert önlem. Sınır kapılarında bakın hangi önlem alınacak

Rusya’dan seferberlikten kaçanlara karşı sert önlem. Sınır kapılarında bakın hangi önlem alınacak

Gençler Rusya'daki seferberlikten kaçıyor. İçişleri Bakanlığı ise ülkeyi terk eden Ruslar nedeniyle yoğunluk yaşanan Lars Sınır Kapısında askerlik şubesi açacağını açıkladı. Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin olduğu belirtiliyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:22
Takip Et

Rusya'dan gençler seferberlik nedeniyle ülkeden kaçıyor. Hükümet ise sert önlemlerin ilk halkasını sınır kapılarında alıyor

Rusya’dan seferberlikten kaçanlara karşı sert önlem. Sınır kapılarında bakın hangi önlem alınacak
+
Aa
-

Rusya seferberlik ilanından sonra gençlerin ülkeyi terk etmesine karşı sert önlemler almaya başlıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından bu karara uymayan binlerce Rus, ülkeyi terk etmeye başladı. Kazakistan, Gürcistan ve baltık ülkeleri üzerinden diğer ülkelere geçiş yapan Ruslar hakkında şu ana kadar henüz bir önlem alınmadı. Rusya ise, ülkeden ayrılanlar için diğer ülkelerden iade talebinde bulunulmayacağını açıkladı.



"DURUM OLDUKÇA GERGİN"

Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Lars Sınır Kapısında günde 10 binden fazla kişinin geçişiyle oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik tedbirleri de artırılıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslim olmak istemeyenlerin tespiti için Lars Sınır Kapısına askerlik şubesi açılacağı belirtilerek, "Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin. Vatandaşların yaya olarak sınırı geçmelerine izin verildi. Yol güvenliği ve asayiş bakımından bir dizi ek önlemler getirildi. Ayrıca sınır kapısına yakın bir zamanda askerlik kayıt ve seferberlik ofisi açılacak" denildi.

"ŞU AŞAMADA TEHDİT GÖRMÜYORUZ"
Rusya-Gürcistan sınırında yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan ve kendilerinin de bu duruma ilişkin önlemler aldığını söyleyen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, "Sınır geçişlerinde her zamanki gibi vatandaşların hangi amaçlarla geldiklerine dair sıkı denetimlerimiz mevcut. Bugün daha sıkı ve katı önlemlerimiz var. Şu aşamada bir tehdit görmüyoruz" dedi. Bakan ayrıca, Rusya'dan ayrılanlar için önlem alınıp alınmayacağı sorusuna, "Bu Rusların iç meselesi" yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.