Rusya’dan gümrük geliri

Kaynak: AA
Rusya’dan gümrük geliri

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Valeriy Pikalyov, 2024’ün ilk 6 ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 37,5 milyar dolar) gelir elde ettiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pikalyov, Kremlin'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde gümrük gelirlerine ilişkin ekonomik görünüm gibi konular konuşuldu.

Putin, FTS'nin 2024’ün ilk 6 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yaklaşık 500 milyar ruble ilave gelir elde ettiğine işaret etti.

Putin, gümrük kontrolünün etkinliği ve otomasyon artırdığını, dijital teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla da üretim kapasitesi güçlendiğini belirtti.

Pikalyov da sınır geçiş noktalarında ve ülke içindeki gümrüklerde dijital teknolojiler devreye aldıklarını söyleyerek "Yılın ilk yarısında toplanan gelir 3 trilyon 361 milyar rubleye ulaştı." Dedi.

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