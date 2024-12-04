Rusya’dan Güney Kore açıklaması! Dikkat çeken Kuzey Kore detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rusya’dan Güney Kore açıklaması! Dikkat çeken Kuzey Kore detayı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol’un dün geceki sıkıyönetim ilanına ilişkin olarak açıklama yaptı. Zaharova, “Pek çok kişi, Kuzey Kore’nin güvenliği konusunda neden bu kadar endişe duyduğunu anladı” sözlerini kullandı.

Zaharova, Güney Kore’deki gelişmelerin ülkenin istikrar açısından öngörülemezliğini gösterdiğini belirterek, Kuzey Kore’nin ulusal güvenliği konusunda boşuna endişelenmediğinin altını çizdi.

Zaharova şunları dile getirdi:

"ENDİŞE DUYDUĞUNU ANLADI"

“Bence pek çok kişi, Kuzey Kore ve Pyongyang’ın kendi güvenlikleri konusunda neden bu kadar endişe duyduğunu anladı. Zira insanlar, bir ülkenin beyan edilmiş demokrasiden birkaç saat içinde sokaklara tankların çıktığı, parlamentonun ele geçirildiği, insanların baş kaldırdığı, birtakım güç unsurlarının kullanıldığı topyekün kaosa geçebileceğini gördüklerinde, böyle öngörülemez bir komşuyla yan yanayken ulusal güvenlik konularının ele alınmasını gerekli görüyor.”

Önceki Güney Kore liderlerinin akıbetlerine de dikkat çeken Zaharova, bazılarının öldürüldüğünü, devrildiğini, hapse mahkum edildiğini, kimisinin de intihar ettiğini hatırlatması dikkat çekti.

Güney Kore'de Başkan Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim hükümsüz kılındıGüney Kore'de Başkan Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim hükümsüz kılındı

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NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 3 Aralık akşamı ülkedeki muhalefeti ‘Kuzey Kore’ye sempati duymak’ ve ‘devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla’ suçlayarak sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu. Ardından genelkurmay başkanının sıkıyönetim komutanı olarak atandığı ve protesto yürüyüşleri dahil bütün siyasi faaliyetlerin yasaklandığı açıklanmıştı.

Başkan Yoon’un kendi partisinden kişiler de dahil olmak üzere siyasiler karara tepki göstermiş ve ülkede ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti’nin lideri tüm üyelerine mecliste toplanma çağrısında bulunmuştu. Bu sırada askerlerin meclis binasında olduğu ve milletvekillerinin binaya askerlerin engellemesine rağmen girdiği belirtilmişti.

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Mecliste toplanan milletvekilleri, 300 üyeden 190’ının katıldığı oylamada oy birliğiyle sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Meclisin sıkıyönetimi kaldırma kararından sonra da askerler meclis binasından çekilmeye başlamış ve Yoon’un nasıl bir adım atacağı beklenmeye başlanmıştı.

Sıkıyönetimin ilanından yaklaşık beş saat sonra Başkan Yoon, kararı resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini belirterek, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini ve konuşlandırılan güçlerin geri çekileceğini söylemişti. Son olarak Bakanlar Kurulu, yerel saatle sabah 04.30’da sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önergeyi onayladı ve sıkıyönetim resmen yürürlükten kaldırıldı.

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