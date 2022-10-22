Ukrayna'da tansiyon yükseliyor. Rusya'dan kritik çağrı. Kenti derhal terk edin

Rus kontrolündeki Herson bölge yönetimi halka bulundukları yerleri terk ederek Dinyeper Nehri'nin sol yakasına geçme çağrısında bulundu. Herson bölge yönetimi, son yaptığı çağrı ile vatandaşlardan Herson bölgesini terk etmesini istedi.

Sosyal medyadan yapılan çağrıda, "Herson'un tüm sivilleri bölgeyi terk etmeli. Herson bölge sakinleri, sivil idarenin tüm alt bölümleri ve kurum temsilcileri Dnipyer'in sol yakasına geçmelidir. Cephedeki gerginliğin tırmanması, bombardıman tehlikesi ve terör saldırıları nedeniyle derhal şehri terk ederek, Dnipyer'in sol yakasına geçilmelidir. Kendinizin ve ailenizin güvenliğine önem gösterin" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'DAN HERSON AÇIKLAMASI

Öte yandan Herson bölgesindeki çatışmalar artarken, Ukrayna dün yaptığı açıklamada bölgedeki 88 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurmuştu. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukrayna ordusunun önemli sayıda yerleşim yerinin tekrar kontrolünü sağladığını söyleyerek, "Herson'da 88 yerleşim yeri kurtarıldı. Kurtarılan yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 11 bin 827 kişi. Kurtarılan yerlere insani yardımlar sağlanıyor, altyapı sistemleri revize ediliyor ve hasarlı elektrik şebekeleri onarılıyor" dedi. (İHA)