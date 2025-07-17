Rusya'dan Japonya'ya nota!

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Japonya'ya nota!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düzenlediği askeri tatbikata katılması nedeniyle Japonya'ya protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 9 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'a kadar sürecek "Resolute Force Pacific" adlı askeri tatbikatının kendileri için güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtildi.

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Tatbikatın, Rusya'nın doğu sınırlarının yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezlerinde yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, Japonya askerlerinin de tatbikata katıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine bundan dolayı protesto notası verildi. Silahlı çatışmaya hazırlık belirtileri gösteren bu tür sorumsuzca eylemler kabul edilemez. Bu durum, Rusya Federasyonu'nun güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor ve kaçınılmaz olarak buna karşı gerekli önlemlerin alınmasını gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

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