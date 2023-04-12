Vahşet görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya'dan kafa kesme videosu açıklaması

Ukraynalı bir askerin kafasının kesildiğini gösterdiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan video kaydına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada videonun "korkunç" olduğu ve videonun gerçek olup olmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.

Ukrayna tarafından sert şekilde eleştirilen video, Rus askerlerinin Ukraynalı bir tutsağın kafasını bıçakla keserken olayı kaydettiklerini gösteriyor.

Reuters haber ajansı, video kaydının gerçek olup olmadığını ya da sosyal medyada yayılan görüntülerin kaynağını doğrulamayamadı. Kayıtta üniformalı bir kişinin, kolunda Ukrayna askerlerinin kullandığı sarı pazu bandı bulunan bir kişinin kafasını kestiği görülüyor.

RUSYA IŞİD İLE KIYASLANDI

Kafa kesme videosunun yayılmasından sonra Ukrayna, Rusya'yı IŞİD'le kıyasladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olaya ilişkin soruşturma açmasını talep etti.

Moskova, geçmişte, askerlerinin çatışmalar sırasında vahşi eylemlerde bulundukları iddialarını reddetmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajında, "Dünyada hiç kimsenin gözardı edemeyeceği bir gerçek var: bu canavarların ne kadar kolaylıkla öldürdüğü" dedi. Zelenski, "Her şey için yasal sorumluluk olacak. Terörün mağlup edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Twitter mesajında, "Rus askerlerinin Ukraynalı bir tutsağın kafasını kestiğiyle ilgili korkunç bir video internette yayılıyor" dedi.

Kuleba, "IŞİD'den daha kötü olan Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapması saçmalık. Rus teröristler Ukrayna'dan ve Birleşmiş Milletler'den defedilmeli ve işledikleri suçlardan sorumlu tutulmalı" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki başkanlığını Rusya devralmıştı.

Irak ve Suriye'deki IŞİD militanları, bu iki ülkede geniş bölgelere egemen oldukları 2014-2017 yılları arasında, tutsakların kafalarını kesiyor ve bunların video görüntülerini yayınlıyordu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuyla ilgili olarak, "Her şeyden önce sahtecilik içinde yaşadığımız bu dünyada, bu görüntülerin gerçek olup olmadığına bakmamız lazım" dedi.

Peskov, "Görüntünün gerçek olup olmadığı, bu olayın yaşanıp yaşanmadığı ve eğer yaşandıysa nerede ve kim tarafından yapıldığı araştırılmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "Rus ordusunun yeni bir vahşet girişiminin derhal soruşturulması" çağrısında bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, videonun internette paylaşımına son verilmesi ve kafası kesilen askerin kimliği güvenlik güçleri tarafından resmi olarak belirlenene kadar adının kamuoyuyla paylaşılmaması çağrısı yaptı. Malyar, "Unutmayın, düşman bizi korkutmak istiyor, bizi zayıflatmak istiyor" dedi.

Ukrayna iç güvenlik dairesi (SBU), video kaydındaki savaş suçuna ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

SBU, Telegram üzerinden paylaştığı mesajda, "Dün Rus işgalcilerin canavarlığını gösteren bir video kaydı, internette yayınlandı. Ukraynalı bir tutsağa zalimce işkence yapıyorlar ve kafasını kesiyorlar" dedi.

BM Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu, Cenevre'de yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan "özellikle korkunç" görüntüler karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Misyon, kafa kesme eylemi dışında bir başka videonun da Ukraynalı savaş tutsakları olduğu görülen kişilerin, kesilmiş bedenlerini gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ne yazık ki bu münferit bir olay değil. Son olaylar uygun şekilde soruşturulmalı ve suçlulardan hesap sorulmalı" denildi.