12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vahşet görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya'dan kafa kesme videosu açıklaması

Vahşet görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya'dan kafa kesme videosu açıklaması

Dünyayı ayağa kaldıran kafa kesme videosuna ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Videoyu 'korkunç' olarak değerlendiren Kremlin, videonun doğruluğu incelenmeli açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 18:50
Takip Et

Rusya'dan kafa kesme videosu açıklaması

Vahşet görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya'dan kafa kesme videosu açıklaması
+
Aa
-

Ukraynalı bir askerin kafasının kesildiğini gösterdiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan video kaydına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada videonun "korkunç" olduğu ve videonun gerçek olup olmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.

Ukrayna tarafından sert şekilde eleştirilen video, Rus askerlerinin Ukraynalı bir tutsağın kafasını bıçakla keserken olayı kaydettiklerini gösteriyor.

Reuters haber ajansı, video kaydının gerçek olup olmadığını ya da sosyal medyada yayılan görüntülerin kaynağını doğrulamayamadı. Kayıtta üniformalı bir kişinin, kolunda Ukrayna askerlerinin kullandığı sarı pazu bandı bulunan bir kişinin kafasını kestiği görülüyor.

RUSYA IŞİD İLE KIYASLANDI

Kafa kesme videosunun yayılmasından sonra Ukrayna, Rusya'yı IŞİD'le kıyasladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olaya ilişkin soruşturma açmasını talep etti.

Moskova, geçmişte, askerlerinin çatışmalar sırasında vahşi eylemlerde bulundukları iddialarını reddetmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajında, "Dünyada hiç kimsenin gözardı edemeyeceği bir gerçek var: bu canavarların ne kadar kolaylıkla öldürdüğü" dedi. Zelenski, "Her şey için yasal sorumluluk olacak. Terörün mağlup edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Twitter mesajında, "Rus askerlerinin Ukraynalı bir tutsağın kafasını kestiğiyle ilgili korkunç bir video internette yayılıyor" dedi.

Kuleba, "IŞİD'den daha kötü olan Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapması saçmalık. Rus teröristler Ukrayna'dan ve Birleşmiş Milletler'den defedilmeli ve işledikleri suçlardan sorumlu tutulmalı" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki başkanlığını Rusya devralmıştı.

Irak ve Suriye'deki IŞİD militanları, bu iki ülkede geniş bölgelere egemen oldukları 2014-2017 yılları arasında, tutsakların kafalarını kesiyor ve bunların video görüntülerini yayınlıyordu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuyla ilgili olarak, "Her şeyden önce sahtecilik içinde yaşadığımız bu dünyada, bu görüntülerin gerçek olup olmadığına bakmamız lazım" dedi.

Peskov, "Görüntünün gerçek olup olmadığı, bu olayın yaşanıp yaşanmadığı ve eğer yaşandıysa nerede ve kim tarafından yapıldığı araştırılmalı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "Rus ordusunun yeni bir vahşet girişiminin derhal soruşturulması" çağrısında bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, videonun internette paylaşımına son verilmesi ve kafası kesilen askerin kimliği güvenlik güçleri tarafından resmi olarak belirlenene kadar adının kamuoyuyla paylaşılmaması çağrısı yaptı. Malyar, "Unutmayın, düşman bizi korkutmak istiyor, bizi zayıflatmak istiyor" dedi.

Ukrayna iç güvenlik dairesi (SBU), video kaydındaki savaş suçuna ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

SBU, Telegram üzerinden paylaştığı mesajda, "Dün Rus işgalcilerin canavarlığını gösteren bir video kaydı, internette yayınlandı. Ukraynalı bir tutsağa zalimce işkence yapıyorlar ve kafasını kesiyorlar" dedi.

BM Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu, Cenevre'de yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan "özellikle korkunç" görüntüler karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Misyon, kafa kesme eylemi dışında bir başka videonun da Ukraynalı savaş tutsakları olduğu görülen kişilerin, kesilmiş bedenlerini gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ne yazık ki bu münferit bir olay değil. Son olaylar uygun şekilde soruşturulmalı ve suçlulardan hesap sorulmalı" denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
7
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿TIR önce minibüse sonra otobüse çarptı. 3 ölü 3 yaralı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿BBP'nin gazetecilere ahlaksız teklifi sonrası ilçe başkanı görevden alındı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.