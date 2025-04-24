Rusya'dan Kiev'e saldırı! 9 ölü, 70 yaralı

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Kiev'e hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altına kalan insanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı bilgisi paylaşıldı.