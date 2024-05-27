Rusya’dan korkutan çıkış: Bu 3 şehri işgal edeceğiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’dan korkutan çıkış: Bu 3 şehri işgal edeceğiz

Ukrayna’yı işgale devam eden Rusya’dan kokutan çıkış geldi. Rus komutan yaptığı açıklamada işgal edilmesi gereken 3 şehri sıraladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ediyor. Batı ülkeleri, Ukrayna’ya silah ve cephane yardımı yaparken Rus ordusu ise saldırılarını sürdürüyor. Rusya’nın batıya doğru genişleme hayali içerde büyük destek bulurken Avrupa ülkeleri ise bunu engellemek için elinden geleni yapıyor.

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Rusya’nın genişleme hayalleri ve olası yeni işgal planları ile ilgili korkutan bir çıkış geldi. Rus tank komutanı Tümgeneral Nikolay Plotnikov yaptığı açıklamada Rusya’nın işgal etmesi gereken 3 kenti sıraladı. Rus devlet televizyonuna konuşan Plotnikov, söz konusu kentlerin işgal edilmesi ile SSCB döneminde yapılan tarihi hatanın düzeltilebileceğini söyledi.

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Plotnikov yaptığı açıklamada şehirlerin; Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda olduğunu ifade etti.

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Plotnikov devlet televizyonuna şunları söyledi:

"Genç meslektaşlarım bana, Lenin'in işlediği tarihi adaletsizliğin düzeltilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Bu, günümüzde Daugavpils olarak bilinen Narva'nın (Estonya), Dvinsk'in ve şimdi Klaipeda (Litvanya) olarak bilinen Memel'in Rusya'ya geri getirilmesi anlamına geliyor."

Plotnikov, üç Baltık cumhuriyetini Ukrayna'ya destek vermeyi bırakmaları, aksi takdirde sonuçlarına katlanmaları konusunda kaba bir şekilde uyardı.

Baltık ülkesi olan bu üç ülkenin batının savunma ittifakı NATO'nun bir üyesi olduğu biliniyor.

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