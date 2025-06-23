Rusya’dan kritik açıklama geldi: İran’a yardım için çabalıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran’ın güvenilir ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

Putin, "İran'a yönelik bu saldırganlık eyleminin hiçbir temeli ve gerekçesi yok. İran ile uzun süredir devam eden, dostane ve güvenilir ilişkilerimiz var ve biz de kendi adımıza İran halkını desteklemek için çaba sarf ediyoruz" derken, ABD'nin saldırıyı başlatması için İsrail tarafından kışkırtıldığına inandığını belirtti.

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle ilgili yaklaşımının bilindiğini belirten Putin, “İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed El Nahyan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Arakçi ise Rusya’nın ‘tarihin doğru tarafında’ bulunduğunu söyleyerek, “İsrail ile ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız” diye konuştu.