Rusya’dan NATO’ya olay sözler: “Kanıta gerek yok” diyerek duyurdular

Kremlin Basın Sekreteri Dmitry Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorsky tarafından yapılan Ukrayna toprakları üzerinde NATO’nun uçuşa yasak alan oluşturması önerisinin ve NATO’nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından NATO’nun Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

Peskov, yaptığı değerlendirmede “NATO, Rusya ile savaş halindedir. Bu çok açık ve ek kanıta gerek yok. NATO, Kiev rejimine doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak fiilen bu savaşa dahil olmuştur” ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV 'SAVAŞ ANLAMINA GELİR' DEMİŞTİ

Polonya Dışişleri Bakanı'nın ifadelerine bugün daha erken saatlerde cevap veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise NATO ülkelerinin Rus insansız hava araçlarını düşürme olasılığının, NATO ile Rusya arasında savaş anlamına geleceğini söylemişti.

“Cidden, Kiev ve diğer aptalların ‘Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge’ oluşturma ve NATO ülkelerinin insansız hava araçlarımızı düşürmesine izin verme gibi kışkırtıcı fikrini uygulamak tek bir anlama gelecektir: NATO'nun Rusya ile savaşı.”