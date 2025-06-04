Rusya’dan nükleer saldırı tehdidi! Ukrayna'nın hava saldırıları Kremlin’i ayağa kaldırdı

Ukrayna, Pazar günü "Örümcek Ağı" adı verilen bir operasyonla birden fazla Rus hava üssüne eş zamanlı saldırılar düzenledi. Kiev yetkilileri, bir buçuk yıldan fazla süredir hazırlığı yapılan bu operasyonun, Rusya'nın uzun menzilli havacılık filosuna ev sahipliği yapan dört büyük hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bu üslerin Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarda kullanıldığını ve nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Rusya ise beş üssün saldırıya uğradığını bildirdi; bu üsler arasında Uzak Doğu Amur bölgesindeki Ukrainka üssü de yer alıyor. Ancak bölge valisi, Ukrainka üssünün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını reddetti ve Seryshevo köyü yakınlarında bir kamyonun alev aldığını iddia etti. Ukrayna, İHA'ların sınırdan kaçak olarak Rusya'ya sokulduğunu ve çıkarılabilir çatılı kamyonlara monte edildiğini ifade etti.

“RUSYA GÜÇLÜ BİR YANIT VEREBİLİR”

Saldırıların yol açtığı hasarın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını durdurması beklenmese de, üç yılı aşkın süredir savaşta büyük ölçüde zarar görmemiş olan Rus ordusunun havacılık koluna ciddi bir darbe vurduğu belirtiliyor. Eski SBU görevlisi Ivan Stupak, Rusya'nın bu saldırılara güçlü bir misillemeyle yanıt verebileceğini ifade etti.

Saldırılar, İstanbul'da Pazartesi günü yapılan ikinci tur barış görüşmelerinden hemen önce gerçekleşti. Görüşmeler somut bir anlaşmayla sonuçlanmasa da, esir takası konusunda yeni bir mutabakat sağlandı.

NÜKLEER TEHDİT SÖYLEMLERİ

Rusya'nın tanınmış devlet kanalı yorumcularından Vladimir Solovyov, Pazar günkü saldırıları "nükleer saldırı gerekçesi" olarak nitelendirdi. Solovyov, Ukrayna'daki savaş boyunca nükleer silahları Rus söylemine sıkça dahil etmiş ve daha önce NATO ülkelerine nükleer saldırı fikrini gündeme getirmişti. Ağustos 2024'te Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi saldırı sonrası da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Rusya, Kasım 2024'te nükleer doktrinini güncelleyerek, nükleer silahlı bir ülke tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin saldırısına karşı nükleer yanıt vermeyi haklı kılacak bir düzenleme yaptı. Ayrıca, Solovyov’un saldırılardan sonra çekilen görüntüleri kaydeden Rus askerlerinin idam edilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME UYARISI

Rusya'nın eski devlet başkanı ve mevcut güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Salı günü Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Misilleme kaçınılmazdır," diye bir açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise operasyonu "mükemmel" olarak nitelendirerek, Rusya'nın tepkilerinin kendileri için önemsiz olduğunu belirtti. Zelenski, Rusya'nın Pazar sabahı erken saatlere kadar Ukrayna'ya 472 saldırı İHA'sı, üç balistik füze ve dört seyir füzesiyle "büyük çaplı bir gece saldırısı" düzenlediğini aktardı.

SUMY'DE ŞİDDETLİ SALDIRI

Salı günü erken saatlerde Zelenski, Rusya'nın kuzeydoğu Ukrayna şehri Sumy'ye bir roket topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel yetkililer, saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Sumy'nin kuzeydoğusundaki köylerde Ukrayna askerlerine saldırdığını ve Andriivka köyünü ele geçirdiğini iddia etti; ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Moskova'nın Andriivka çevresindeki kara saldırılarını yoğunlaştırdığını ve Sumy'nin kuzeyinde cepheyi genişletmeye çalıştığını belirtti. Rusya'nın bu bölgedeki askeri faaliyetlerini artırması, çatışmaların daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.