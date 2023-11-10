Rusya'dan ortalığı karıştıracak hamle: Ukraynalı savaş esirleri kendi ülkelerine karşı savaşacak

Rusya devlet medyası, Ukraynalı savaş esirlerinden oluşan bir taburun yakında cepheye gönderileceğini ve kendi ülkelerine karşı nasıl savaşacaklarını duyurdu.

Rusya'dan ortalığı karıştıracak hamle: Ukraynalı savaş esirleri kendi ülkelerine karşı savaşacak

Dünya gözlerini Gazze'de yaşanan insanlık dramına çevirmişken, savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna cephesinden çok çarpıcı bir iddia geldi.

UKRAYNALI SAVAŞ ESİRLERİ KENDİ ÜLKELERİNE KARŞI SAVAŞACAK

Rus haber ajansı RIA Novosti, Ukraynalı savaş esirlerinin Rusya'ya bağlılık yemini ettiklerini ve yakında kendi ülkelerine karşı savaşa katılacaklarını açıkladı.

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Yayın organı Ekim ayı sonunda da Rus yetkililerin çeşitli cezaevi kolonilerinden yaklaşık 70 mahkumdan oluşan bir taburu cepheye göndermeyi planladıklarını öne sürmüştü.

ULUSLARARASI YASALARIN İHLALİ ANLAMINA GELEBİLİR

Rus medyasından gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. Rusya her ne kadar askerlerin bağlılık yemini ettiklerini iddia etse de bu hamle savaşla ilgili uluslararası yasaların ihlali anlamına gelebilir.

Batı medyasında yer alan analizlerde, savaş esirlerini kullanma ihtiyacının, savaş alanında yüksek kayıplar veren Rus kuvvetlerinin durumu ve kalitesi hakkında soru işaretleri yarattığı iddia edildi.

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DONETSK VE ZAPORİJYA HATTINDA SAVAŞACAKLAR

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün (ISW) Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, eğitimleri tamamlanan birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin "Kaskad" adı verilen oluşumuna bağlı olarak savaşa gönderilecek. Bu da Ukraynalı askerlerin Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hatlarında savaşacağını gösteriyor.

Her iki bölge de son haftalarda ağır çatışmalara sahne oldu.

SÖZLEŞMELER GENEL ŞARTLARDA İMZALANDI

Ukraynalı savaş esirlerinin Rusya tarafında konuşlanmasına ilişkin detaylar net olmasa da RIA Novosti, taburun sözleşmelerinin "genel şartlarda imzalandığını" aktardı.

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Bu da Ukraynalı savaş esirlerinin Rus meslektaşlarıyla aynı maaşları alıp, benzer sosyal haklara sahip olacağını gösteriyor. Ukraynalı esir askerlerin Rus cephesine katılmaya zorlanıp zorlanmadıkları belirsizliğini koruyor.

Insider'da yer alan habere göre, Rusya'nın hamlesi 'Hiçbir savaş esiri savaş ateşine maruz kalabileceği bölgelere gönderilemez, buralarda alıkonulamaz, sağlıksız ya da tehlikeli işlerde çalıştırılamaz' maddesine sahip olan 'Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelebilir.

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