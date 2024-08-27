Rusya'dan Pinterest'e dev ceza

Kaynak: AA
Rusya'dan Pinterest'e dev ceza

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformu Pinterest'e 7 milyon ruble (yaklaşık 77 bin dolar) para cezası verdi.

Bu ceza, Pinterest'in Rusya'da yasaklanan içeriklere erişim sağladığı gerekçesiyle Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan dava sonucunda verildi.

Dava, Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Pinterest'in ülkenin mevzuatına aykırı davrandığına hükmederek platforma para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu karar, Rusya'nın dijital içerik ve sosyal medya platformları üzerindeki sıkı denetiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pinterest, Rusya'da bu tür cezalarla karşılaşan tek sosyal medya platformu değil. Daha önce Telegram, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram ve Wikipedia gibi popüler platformlar da benzer gerekçelerle para cezalarına çarptırılmıştı.

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