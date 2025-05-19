Rusya'dan Romanya seçimleri hakkında sert açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Rusya'nın müdahale ettiğine dair iddialara sert tepki gösterdi. Zaharova’nın açıklamaları, Moskova’da düzenlenen basın toplantısının yanı sıra Telegram paylaşımında da geniş yankı buldu.

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ZAHAROVA’DAN ALAYCI CEVAP

Romanya Dışişleri Bakanlığı’nın ikinci turda “Rusya kaynaklı müdahale izleri tespit edildi” açıklamasına yanıt veren Zaharova, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda alaycı bir dille şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle buna seçim dememenizi rica ederim.” Sözcü, sürecin demokratik bir seçim niteliği taşımadığını ima ederek, “Böyle bir şeye müdahale etmek imkânsız, yalnızca başınızı belaya sokarsınız” yorumunda bulundu.

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“KENDİNİZİ TEMİZLEYİN”

Zaharova, mesajının sonunda sertleşerek şu ifadeleri kullandı: “Seçim iftiralarıyla kimseyi kirletmelerine izin vermeyin. Gidip kendinizi temizleyin!” Bu sözleriyle, Romanya’nın Rusya’yı karalama çabasında olduğunu öne sürdü. Rus resmi haber ajansı TASS, Zaharova’nın açıklamalarını geniş şekilde aktardı.

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MÜDAHALE İDDİALARI GÜNDEMDE

Romanya’daki seçim süreci, özellikle ikinci tur sonrasında dış müdahale iddialarıyla gölgelenmiş durumda. Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı siber izlerin Rusya’ya işaret ettiği iddia edilmişti. Bu iddialar, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da dikkatle izleniyor. Ancak Moskova, bu tür iddiaları kategorik olarak reddediyor.

Zaharova’nın açıklamaları, seçimlere dış müdahale ihtimaliyle ilgili uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi.