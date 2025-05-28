Rusya'dan şaşırtan İstanbul açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakerelerin nerede olacağı merak edilirken, Peskov, ilk görüşmenin gerçekleştiği İstanbul için yeşil ışık yakarak ‘Elbette’ açıklamasında bulundu.

Peskov ‘En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı’ dedi.

Peskov, açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil."

ZELENSKİY DE TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Öte yandan Kremlin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşmeler için Türkiye’yi işaret etti. Bir sonraki G7 zirvesine katılacağını belirten Zelenskiy, bir sonraki AB zirvesinde de muhtemelen bir şekilde yer alacağını ifade etti.

Rusya'nın görüşmeler için Belarus'u önerdiğini, Ukrayna için bunun imkansız olduğunu ifade eden Zelenskiy, barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.