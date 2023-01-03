Rusya'dan savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine maddi yardım  

Rusya, Ukrayna’daki savaşta ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölen Rus askerlerinin ailelerine bir defaya mahsus 5 milyon ruble (71 bin 500 dolar) maddi yardım yapılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya Devlet Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnamede, yaralanan Rus askerlerinin ailelerine de bir defaya mahsus 3 milyon ruble (41 bin dolar) maddi yardım yapılacağı aktarıldı.

Ölen veya yaralanan Rus askerlerinin aileleri kayıplarına dair belgeleri belirtilen bir internet sitesi üzerinden yetkili birimlere ulaştırarak maddi yardımlardan faydalanabilecek. (İHA)