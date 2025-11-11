Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, telekomünikasyon operatörlerinin yeni güvenlik uygulamasını hayata geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, “Eğer bir sim kart Rusya’ya yurt dışından giriş yaparsa, kullanıcısının kimliğinin doğrulanması gerekecek. Bu doğrulama tamamlanana kadar sim kartın internet erişimi 24 saat boyunca engellenecek” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca, Rus operatörlere ait sim kartların da 72 saat boyunca kullanılmaması halinde aynı kısıtlamaya tabi tutulacağını belirtti. Kullanıcıların erişim engelini kaldırmak için kısa mesajla iletilen talimatları izlemeleri veya çağrı merkezleriyle iletişime geçmeleri gerektiği duyuruldu.

Yeni uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Yetkililer, alınan önlemin İHA’ların iletişim ağlarını kötüye kullanmasının önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti.