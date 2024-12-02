Rusya'dan Suriye açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'dan Suriye açıklaması

Suriye'de artan gerilimin ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Suriye'de artan gerilimin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak" açıklamasında bulundu.

27 Kasım'dan bu yana Ortadoğu'da gözler Suriye'de yaşanan gelişmelere odaklandı.Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan ise flaş bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" dedi.

Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını açıkladı.

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