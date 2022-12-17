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Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle. Putin harekete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik “Avangard” füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:54
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Putin harekete geçti.Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle

Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle. Putin harekete geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

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