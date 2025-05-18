Rusya’dan tehlikeli müdahale: Liberya bandıralı tanker alıkonuldu

Rusya, 18 Mayıs 2025 sabahı Estonya'nın Sillamäe Limanı’ndan ayrılan ve Liberya bayrağı taşıyan Green Admire adlı petrol tankerini kendi karasularında durdurdu. Estonya Ulaştırma İdaresi, olayın Sillamäe Limanı’ndan çıkan gemilerin izlediği uluslararası mutabakatla belirlenmiş güvenli rotada gerçekleştiğini duyurdu. Tanker, Estonya karasularının sığ alanları yerine Rusya'nın daha derin sularını kullanan rota üzerinden Rotterdam’a doğru yol alıyordu.

Green Admire, Yunanistan merkezli Aegean Shipping şirketine ait ve yükü ise yanıcı kaya yağı olarak açıklandı. Söz konusu güzergâh; Rusya, Estonya ve Finlandiya arasında daha önce imzalanan bir anlaşmaya dayanıyor. Ancak Rusya’nın bu müdahalesi, bölgede denizcilik güvenliğine dair kaygıları artırdı.

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ESTONYA'DAN SERT TEPKİ

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, olay sonrası yaptığı açıklamada “Rusya’nın öngörülemez tutumu bir kez daha kendini göstermiştir” dedi. Tsahkna, gelişmeden NATO ve Avrupa Birliği müttefiklerini haberdar ettiklerini ve benzer durumların tekrarlanmaması için önlemler alınacağını belirtti. Ulaştırma İdaresi ise Sillamäe Limanı’na gelen ve buradan ayrılan gemilerin bundan sonra sadece Estonya karasularını kullanacağını açıkladı.

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YENİ GÜZERGÂHLAR DEVREDE

Ulaştırma yetkilileri, Rusya ile yapılan eski rotanın güvenliğini kaybettiğini belirterek, gemilerin yeni güzergâhlarla yönlendirilmesine karar verdi. Pilotlar eşliğinde Estonya sularından geçecek gemiler, böylece olası diplomatik krizlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Avrupa’daki enerji tedarik zincirinde önemli bir halkayı oluşturan Green Admire gibi tankerlerin güvenliği, bölge ülkeleri açısından stratejik önem taşıyor.