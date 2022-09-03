Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir" sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin sadece Kırım'da değil, aynı zamanda Kafkaslar'da ve Suriye'de “ikili oynadığını” ileri süren Muradov, "Er ya da geç çok sert tepki vermek zorunda kalacağız" dedi ve Türkiye'nin Kırım'ı almayı planladığını iddia etti.

“TAŞ TAŞ ÜSTÜNDE KALMASIN”

Moskova'nın Ankara'ya sert tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Muradov, "Öyle bir yanıt vermemiz lazım ki, taş taş üstünde kalmasın. Aksi takdirde Türkler bu konuda sonuna kadar gidecek" dedi.

Muradov, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında da Kırım meselesinin artık kapandığını belirtti. Rus yetkili, "Ukrayna zaten çökmekte olan bir devlet. Türkler Kırım'ın Ukrayna'ya verilmesini talep ediyor. Ukrayna parçalanacak, ardından Kırım'ın Türkiye'ye iade edilmesi şansı doğacak" diye konuştu.

KÜÇÜK KAYNARCA İLE YAŞ ANTLAŞMALARINI HATIRLATTI

Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ve Yaş Antlaşması'na (1792) atıfta bulunan Muradov, "Bu anlaşmaları kimse iptal etmedi. Türkiye'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul ettiği o anlaşmalarda var. Bunların hepsi yürürlükte" dedi.

Muradov, Osmanlı Devleti ile imzalanmış anlaşmaları bozmanın bedelinin yüksek olabileceğini söyledi ve "Osmanlı için imza atılan o kadar çok önemli şey var ki, onları silmeye kalkarsanız her şey yeniden başlar. Bu, Türkiye'nin için kesinlikle yapıcı değil, tehlikeli olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Rus politikacıların sert tepki göstermesine karşın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri iki ülke arasındaki iş birliğini etkilemiyor" diyerek gerilimi tırmandırmaktan kaçınmıştı.