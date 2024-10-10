Rusya'dan 'Türkiye'ye para transferine başladık' açıklaması

Rusya devlet posta işletmesi Poçta Rossii'dan dikkat çeken açıklama...Poçta Rossii'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’ye yönelik para transferi hizmetini başlattığını duyurdu. Kommersant'ın aktardığı habere göre, kullanıcılar Türkiye'deki 25 farklı şehirdeki bankalar aracılığıyla para gönderme işlemi yapabilecek.

LİMİT AÇIKLAMASI YAPILDI



Rus devlet posta işletmesinden yapılan açıklamada Transfer limitinin 300 bin rubleye (yaklaşık 3 bin 100 dolar) kadar olduğu belirtildi. Ayrıca posta işletmesi bu hizmetten komisyon alınmadığını açıkladı. Poçta Rossie yaptığı açıklamada alıcıların parayı ABD doları olarak çekebileceği ancak yerel bankanın kur çevirme işleminden komisyon talep edebileceği kaydedildi.

15 ÜLKEYE PARA TRANSFER HİZMETİ VERİLİYORDU



Rusya devlet posta işletmesi Poçta Rossii daha önce 15 ülkeye uluslararası para transferi hizmeti sunuyordu. Türkiye de bu hizmetten faydalanan ülkeler arasına girdi.



