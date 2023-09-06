Rusya’dan Ukrayna saldırılarına karşı ilginç önlem. Savaş uçaklarını bakın neyle koruyorlar

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta, insansız hava araçlarının saldırılarından korumak için savaş uçaklarına ilginç bir önlem aldı.

Rusya’dan Ukrayna saldırılarına karşı ilginç önlem. Savaş uçaklarını bakın neyle koruyorlar

Editör: Osmancan Erok

Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır devam eden savaşta artık Ukrayna da karşı saldırılara başlamış ve Rusya tarafını savaşın gidişatı açısından tedirgin etmişti.

Özellikle son dönemde Ukrayna tarafından yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla birlikte Rus tarafı kendi topraklarında önlemler almaya başlamıştı. O önlemler arasında ise ilginç bir detay ortaya çıktı.

CNN Internatioal’de yer alan habere göre, Rusya, İHA saldırılarından savaş uçaklarını korumak için araba lastikleri kullanmaya başladı. Uçakların üstünü araba lastikleriyle kaplayan Ruslar bu sayede ilginç bir önlem almış oldu.

Rusya'nın derinliklerindeki Engels Hava Üssü'nden alınan uydu görüntüleri, gövdelerinin üzerinde araba lastikleri bulunan iki Tu-95 stratejik bombardıman uçağını gösteriyor.

Lastiklerin uçağa neden yerleştirildiği konusunda açıklama yapılmadı ancak uzmanlar, bunun yalnızca Ukrayna insansız hava araçlarına karşı başka bir koruma katmanı eklemekle kalmayıp, aynı zamanda özellikle geceleri uçağın görünürlüğünü azaltma yönünde kaba bir girişim olabileceğini söyledi.

Drone'ları Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan drone üreticisi One Way Aerospace'den Francisco Serra-Martins'e göre bu hareketin etkisi sınırlı olabilir.

Araştırma danışmanı Steffan Watkins ise konuyla ilgili verdiği demeçte, ‘‘oldukça aptalca görünse de, normalde ördek gibi kalacak uçakları zırhlandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar gibi görünüyor. İşe yarayıp yaramayacağı füze/drone üzerindeki savaş başlığının ne olduğuna bağlı” ifadelerini kullandı.

Watkins, lastiklerin uçağın üzerinde meydana gelen bir patlamanın parçalanmasının uçağı delmesini önlemek için kullanılabileceğini ekledi.

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