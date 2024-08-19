Rusya'dan Ukrayna sınırını geçen gazetecilere sert tepki

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Ukrayna sınırını geçen gazetecilere sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk bölgesine giren gazetecilerin yasa dışı sınır ihlali yaptığını ve bu eylemlere karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Zaharova, son dönemde bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna’dan Rusya’ya giriş yaparak haber yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus yetkililerin, sınırı yasal olmayan yollarla geçen yabancı muhabirlerin eylemlerini hukuki açıdan değerlendirdiğini belirten Zaharova, bu tür ihlallerin ceza davalarına konu olduğunu hatırlattı. "Bu olaylar dikkatlice kayıt altına alınmakta ve ihlal gerçekleştirenlere karşı gerekli işlemler yapılacaktır," dedi.

Ayrıca, bu gazetecilerin “Ukraynalı Nazi propagandası” yaparak mesleklerine ihanet ettiğini savunan Zaharova, “İşgal altındaki Rus topraklarına çıkarma yapan medyanın görevi, Kiev’i korumak ve bölgedeki sivil halka karşı işlediği suçları gizlemektir,” ifadelerini kullandı.

Zaharova, Batı medyasının bu tür faaliyetlerini "Rusya'ya karşı büyük ölçekli hibrit saldırının bir parçası" olarak nitelendirdi ve İtalyan devlet medyası RAI muhabiri Ilario Piagnerelli'nin, SS sembolleri taşıyan bir neonazi militanıyla yaptığı röportajı örnek gösterdi. Bu gazetecinin, suç unsuru taşıyan materyalleri silmek için acele ettiğini belirten Zaharova, "Batı’nın Kiev'e desteğini sürdürmesi için gerekli arka planı oluşturuyorlar," dedi.

Rusya, sınır ihlalleri ve medyanın manipülasyon girişimlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceğini açıkça belirtti.

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