Rusya'dan Ukrayna'ya 526 İHA saldırısı

Kaynak: AA
Rusya'dan Ukrayna'ya 526 İHA saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve füze kullanarak ülke genelinde 526 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde sivil altyapının, enerji tesislerinin, ulaşım merkezlerinin ve yerleşim yerlerinin gece boyu Rusya tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda toplam 526 imha aracının kullanıldığını ifade eden Zelenskiy, bunlardan 500'den fazlasının İHA ve 24'ünün füze olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, ülke genelinde çok sayıda binanın zarar gördüğünü, yangın söndürme ve hasar giderme çalışmaları için gerekli ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Saldırıların devam etmesinde Rusya'ya "yeterince baskı uygulanmamasının" etkili olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, cezasız kalmasının sonuçlarını gösteriyor. Dünyanın buna mutlaka yanıt vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bazı Avrupa ülkeleriyle günün ilerleyen saatlerinde Rusya'ya karşı baskı önlemlerini görüşeceğini bildirdi.

Son Haberler
Doğum kontrol hapları, direk hafızayı vuruyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
Doğum kontrol hapları, direk hafızayı vuruyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
Afyonkarahisar'da feci kaza! 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da feci kaza! 6 kişi yaralandı
AKİT yazarı, Gürsel Tekin'e sahip çıktı! Herkesin hesabı başka...
AKİT yazarı, Gürsel Tekin'e sahip çıktı! Herkesin hesabı başka...
Tuzun azı da çoğu kadar zararlı mı? İşin uzmanları anlattı
Tuzun azı da çoğu kadar zararlı mı? İşin uzmanları anlattı
Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı