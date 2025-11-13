Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna-Rusya arasındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Ukrayna’nın "er ya da geç" Moskova ile müzakere etmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya’nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ve barış istediğini sözlerine ekleyen Peskov, bu fırsatın olmaması durumunda Rusya'nın gelecek nesiller için kendi güvenliğini korumak amacıyla savaşmaya devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Ukrayna tarafı şunu bilmeli ki, er ya da geç müzakere etmek zorunda kalacaklar ancak çok daha kötü bir konumda olacağını bilmeli. Kiev rejiminin konumu gün geçtikçe kötüleşecektir" dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna’yı barış görüşmelerini engellemekle suçlarken Kiev ise, Moskova’nın savaşı sonlandırma şartlarının kabul edilemez ve teslim olmakla aynı anlama geldiğini savunuyor.